Австралийка Титмус установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

Спортсменка показала результат 1 минута 52,23 секунды в финальном заплыве. Прежнее достижение принадлежало Молли О’Каллаган, которое она установила на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке в июле 2023 года (1.52,85). О’Каллаган в финальном заплыве в Брисбене стала второй с результатом 1 минута 52,48 секунды.

Титмус 23 года. Она является двукратной победительницей Олимпийских игр в Токио — на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. На тех же соревнованиях на дистанции 800 м вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль, в эстафете 4×200 м вольным стилем — бронзовую награду. Также в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира.