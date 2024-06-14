Ефимова получила шанс на Париж-2024. Но может пролететь мимо олимпийского норматива

Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). А значит, трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы все еще теоретически может поехать на Игры в Париже. Для этого ей нужно срочно, до 23 июня, выполнить олимпийский норматив, а вот здесь может быть загвоздка.

Отказались все, кроме Юлии

О том, что 32-летняя Ефимова получила нейтральный статус для участия в международных стартах, стало известно из документов, опубликованных на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit) Таким образом, теперь Юлия должна оперативно найти старт для выполнения норматива. Ведь она довольно давно говорила о желании попасть на Игры в Париже.

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Напомним, что Юлия, специализирующаяся на дистанциях 50 (неолимпийская), 100 и 200 м брассом, вернулась в плавание после простоя в прошлом году. И сразу же выиграла несколько медалей ноябрьского чемпионата России на короткой воде, пусть и осталась без золота. Сама Ефимова уже тогда вслух размышляла о возможном участии в Олимпиаде, поскольку собственные результаты после фактически двух месяцев подготовки ее вдохновили. В начале 2024 года олимпийские планы начали обрастать конкретикой — Юлия стала рассуждать о получении нейтрального статуса и о выполнении олимпийского норматива.

На чемпионате России в 50-метровом бассейне в Казани в апреле Ефимова на олимпийских дистанциях выиграла серебро (200 м) и бронзу (100 м). Хотя очень заметно проиграла лидеру российского, а пожалуй, и мирового плавания в женском брассе Евгении Чикуновой. Отметим, что Чикунова, будучи обладательницей рекорда мира на 200 м брассом, от участия в Играх-2024 и даже от международных стартов под эгидой World Aquatics отказалась. Как, впрочем, и вся остальная сборная России, включая Ивана Гирева — пловец сперва получил нейтральный статус, а затем попросил его аннулировать.

Вообще, российские пловцы сочли условия выступления под нейтральным статусом неприемлемыми. Все, кроме Юлии. «У каждого человека есть собственный выбор. Для меня вопрос не закрыт, потому что я еще не плыла для выполнения олимпийского норматива. Поэтому мне еще рано говорить о том, поеду я или нет. Но если я его проплыву, то подумаю о том, чтобы ехать», — говорила Ефимова о своем возможном участии в Олимпийских играх в апреле 2024-го.

Сразу после чемпионата страны 27—28 апреля она могла выполнить норматив на международном турнире в Баня-Луке (там россияне выступали даже в отсутствии нейтрального статуса), но снялась с него с формулировкой «по состоянию здоровья». Тем не менее о своей олимпийской мечте, похоже, не забыла. И все же получила нейтральный статус. Но успеет ли она теперь выполнить менее чем за полторы недели норматив?

Как выполнить норматив?

«Да, мне сегодня дали нейтральный статус. Но большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске», — рассказала Юлия matchtv.ru.

Судя по всему, шансов выступить и на плавательном турнире чемпионата Европы в Белграде, который пройдет на неделе c 17 по 23 июня, у нее нет. Казалось бы, ничего страшного, международные старты сейчас в Европе проходят регулярно. Наиболее вероятными виделись варианты старта в следующий уик-энд на турнирах в Сербии и Боснии, но вот незадача — их нет в списке квалификационных. Поэтому россиянке теперь при наличии нейтрального статуса остается, пожалуй, надеяться только на то, что сменят гнев на милость организаторы турнира International Trophy Sette Colli, который пройдет с 21 по 24 июня в Италии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241412&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя даже если погоня за нормативом увенчается успехом, не сказать, что шансы на олимпийские медали велики. Если только Юлия заметно не прибавит после чемпионата страны. Там она показала 1.07,43 на стометровке брассом и 2.26,45 на двухсотметровке. Для сравнения: на 100 м финал чемпионата мира-2024 «закрылся» по итогам полуфиналов результатом 1.06,66, а в решающем заплыве только одна участница не выплыла из 1.07. На 200 м ситуация немногим лучше — там финал закрылся на 2.25,62.

Кстати, нормативы сами по себе тоже серьезные — 1.06,79 и 2.23,91 гарантируют участие, 1.07,12 и 2.24,63 позволяют надеяться на поездку в Париж в случае недобора. То есть, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду и не быть в Париже статисткой, Юлии требуется сбросить с результатов чемпионата страны к Играм-2024 минимум пару секунд на стометровке и три — четыре секунды на двухсотметровке.