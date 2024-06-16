11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ледеки отобралась на свои четвертые Олимпийские игры

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки отобралась на свои четвертые Олимпийские игры.

Источник: Reuters

Ледеки в субботу одержала победу на 400-метровой дистанции вольным стилем на отборочных соревнованиях по плаванию в США, показав результат 3 минуты 58,35 секунды.

«Горжусь, что действую последовательно. Иногда бывает трудно без ощущения прорыва. Но быть последовательной — это то, чем я действительно довольна. Я научилась по-настоящему получать удовольствие от тренировок и наслаждаться моментом», — цитирует 27-летнюю Ледеки агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой, на ее счету шесть золотых медалей в индивидуальных соревнованиях, больше, чем у любой пловчихи в олимпийской истории, а также три серебра. Она дебютировала на Играх-2012 в Лондоне в 15-летнем возрасте.

Ранее Ледеки побила рекорд соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира (16). Также Ледеки стала первой женщиной, которой удалось одержать 20 побед на чемпионатах мира в личных и командных соревнованиях.

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