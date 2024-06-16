Уолш установила мировой рекорд на дистанции сто метров баттерфляем

В субботу в Индианаполисе (США) на национальных отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже 21-летняя Уолш в полуфинальном заплыве показала время 55,18 секунды.

Она превзошла предыдущий мировой рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём (55,48 секунды) на Олимпийских играх в 2016 года в Рио-де-Жанейро.