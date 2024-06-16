11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уолш установила мировой рекорд на дистанции сто метров баттерфляем

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем.

Источник: Reuters

В субботу в Индианаполисе (США) на национальных отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже 21-летняя Уолш в полуфинальном заплыве показала время 55,18 секунды.

Она превзошла предыдущий мировой рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём (55,48 секунды) на Олимпийских играх в 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я не ожидала, что сделаю это. Просто хотела показать лучшее время. Теперь я мировой рекордсмен. Это какое-то безумие! Я в полном восторге и очень удивлена», — цитирует Уолш USA Today.

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