Уолш установила мировой рекорд на дистанции сто метров баттерфляем
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем.
В субботу в Индианаполисе (США) на национальных отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже 21-летняя Уолш в полуфинальном заплыве показала время 55,18 секунды.
Она превзошла предыдущий мировой рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём (55,48 секунды) на Олимпийских играх в 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Я не ожидала, что сделаю это. Просто хотела показать лучшее время. Теперь я мировой рекордсмен. Это какое-то безумие! Я в полном восторге и очень удивлена», — цитирует Уолш USA Today.