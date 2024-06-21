Российские пловцы завоевали восемь золотых медалей на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Российские пловцы в пятницу выиграли восемь золотых наград на Играх БРИКС в Казани.

Чемпионами Игр БРИКС стали Мирон Лифинцев, Кирилл Савич, Герман Зажирский и Роман Жидков (эстафета 4×100 м, комплекс), Ксения Мишарина (800 м, вольный стиль), Дарья Зарубенкова (200 м, на спине), Ярослав Лозе (400 м, комплекс), Мирон Лифинцев (100 м, на спине), Кира Манохина (100 м, вольный стиль), Николай Колесников (200 м, вольный стиль), Дарья Рогожинова (200 м, комплекс).

Серебряные медали завоевали Арина Пантина (800 м, вольный стиль), Ралина Гилязова (50 м, брасс), Иван Тарасов (100 м, на спине), Михаил Быков (200 м, брасс), Елизавета Прохорова (100 м, вольный стиль), Милана Степанова, Ралина Гилязова, Влада Егги, Мария Полещук (эстафета 4×100, комплекс).

Бронзовыми призерами стали Влада Егги (100 м, баттерфляй), Милана Степанова (200 м, на спине), Ярослав Соколовский (400 м, комплекс), Роман Ячменев (200 м, брасс), Андрей Черепков (200 м, вольный стиль) и Виктория Машкина (200 м, комплекс).