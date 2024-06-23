Заплыв на 100 метров, где выступит Юлия Ефимова для отбора на ОИ, могут отменить

«У меня новое приключение: отбор в открытом бассейне пришлось плыть под каким‑то невероятным тропическим ливнем под оглушительные звуки грома.



Нам организаторы даже сказали, что на старт можно не выходить — нас и так пустят в финал. Но я вышла на старт и показала такое время. Нам сказали, что вечерние старты отменят или перенесут, если ливень не кончится и начнёт полыхать молния.



Это будет уже опасно для жизни. Я готова стартовать, но тут уже от меня мало что зависит», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».