Вайцеховская: За Чикунову не хочется болеть. Она отказалась ехать на Олимпиаду, которую могла влегкую выиграть

«История Юли Ефимовой — она, конечно же, не про спорт. Реальный спорт на уровне борьбы за олимпийские медали закончился для этой спортсменки, на мой взгляд, лет пять назад, еще до Игр в Токио. Но попытка заскочить в последний олимпийский вагон, отобраться на пятые Игры, в Париж — это, безусловно, про характер, равного которому, опять же, на мой взгляд, в российском женском плавании не было. Даже у чудо-девочки Жени Чикуновой.



Вроде бы она безусловно талантливее и сильнее Ефимовой и по фирменной технике брасса (такая сильно улучшенная версия 2.0) и по скоростям, соответственно: все-таки мировой рекорд после двух лет ковида и в условиях отстранения — это реально круто. Но не стремиться при этом на Олимпиаду, которую способна выиграть, вот так вот влегкую, без какого бы то ни было сожаления отказаться от возможности поехать на Игры только потому, что кто-то так распорядился…



Нет, это ничуть не умаляет грандиозности Чикуновой, как брассистки, просто за нее перестаешь болеть. Интересоваться результатами — да, желать успеха и радоваться ему — да. А вот болеть так, чтобы сердце на разрыв — нет. Да и к чему, если сама спортсменка никак не выказывает эмоций по этому поводу?



За Ефимову же болеть хотелось всегда. Когда она побеждала, и когда с треском проигрывала. Когда шла наперекор тренеру, руководству да и вообще всему миру. Когда совершала вызывающие поступки и расхлёбывала последствия. Уметь до такой степени не оставлять никого равнодушным — это тоже великий талант.



Не знаю, продолжит ли она плавать — хотя за 16 лет выступлений на высшем уровне явно не наплавалась. Но даже если спортивная активность сведется к соревнованиям категории Masters, на это будет интересно смотреть. Не сомневаюсь в этом ни капельки.



И, знаете, парадокс: лично у меня нет никакого сожаления, что Ефимова не сумела квалифицироваться. Путь, который она преодолела в попытке это реализовать, представляется мне гораздо более драматичным, драматургичным и захватывающим, чем-то, что могло произойти на Играх. Хотя если снимать по этому сюжету кино, хэппи-энд точно не помешал бы», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.