20:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов

Конгресс США потребовал от WADA документы по делу 23 китайских пловцов.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конгресс США в письме ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела об антидопинговых нарушениях 23 китайских пловцов.

В мае члены палаты представителей США обратились в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать официальное расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году.

Конгрессмены заподозрили Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнили эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Банька отказался от участия в слушаниях.

Опубликованное на сайте конгресса письмо написано сенаторами Марией Кантуэлл и Тедом Крузом. Они отмечают, что решение WADA по китайским пловцам идет вразрез с желанием организации оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой. Первоначально фигуристка не была дисквалифицирована, но после иска WADA и слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) она была отстранена на четыре года.

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Не позднее 5 июля WADA должно подать в Конгресс все документы, полученные WADA от Китайского антидопингового агентства (CHINADA) по пловцам, полное досье, которое WADA направило юристу в течение 21-дневного срока подачи апелляции, все имеющиеся научные данные и сведения, собранные и проверенные экспертами в области фармакологии, техническое задание, которое WADA предоставило специальному прокурору Эрику Коттье и протоколы всех заседаний исполкома WADA с 2019 года по настоящее время.

Также WADA должно будет сообщить о предполагаемых мерах по обеспечению честной конкуренции в месяцы, предшествующие Олимпиаде в Париже, и о своей работе по обеспечению прозрачности и координации между антидопинговыми агентствами отдельных стран в преддверии Олимпиады.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество была дисквалифицирована на четыре года Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио.

WADA 13 апреля сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт CHINADA о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Позже глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024.

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