Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов
Конгресс США потребовал от WADA документы по делу 23 китайских пловцов.
Конгресс США потребовал от WADA документы по делу 23 китайских пловцов.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конгресс США в письме ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела об антидопинговых нарушениях 23 китайских пловцов.
В мае члены палаты представителей США обратились в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать официальное расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году.
Конгрессмены заподозрили Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнили эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Банька отказался от участия в слушаниях.
Опубликованное на сайте конгресса письмо написано сенаторами Марией Кантуэлл и Тедом Крузом. Они отмечают, что решение WADA по китайским пловцам идет вразрез с желанием организации оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой. Первоначально фигуристка не была дисквалифицирована, но после иска WADA и слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) она была отстранена на четыре года.
Не позднее 5 июля WADA должно подать в Конгресс все документы, полученные WADA от Китайского антидопингового агентства (CHINADA) по пловцам, полное досье, которое WADA направило юристу в течение 21-дневного срока подачи апелляции, все имеющиеся научные данные и сведения, собранные и проверенные экспертами в области фармакологии, техническое задание, которое WADA предоставило специальному прокурору Эрику Коттье и протоколы всех заседаний исполкома WADA с 2019 года по настоящее время.
Также WADA должно будет сообщить о предполагаемых мерах по обеспечению честной конкуренции в месяцы, предшествующие Олимпиаде в Париже, и о своей работе по обеспечению прозрачности и координации между антидопинговыми агентствами отдельных стран в преддверии Олимпиады.
Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество была дисквалифицирована на четыре года Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио.
WADA 13 апреля сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт CHINADA о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Позже глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024.