МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конгресс США в письме ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела об антидопинговых нарушениях 23 китайских пловцов.

В мае члены палаты представителей США обратились в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать официальное расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году.

Конгрессмены заподозрили Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнили эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Банька отказался от участия в слушаниях.

Опубликованное на сайте конгресса письмо написано сенаторами Марией Кантуэлл и Тедом Крузом. Они отмечают, что решение WADA по китайским пловцам идет вразрез с желанием организации оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой. Первоначально фигуристка не была дисквалифицирована, но после иска WADA и слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) она была отстранена на четыре года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не позднее 5 июля WADA должно подать в Конгресс все документы, полученные WADA от Китайского антидопингового агентства (CHINADA) по пловцам, полное досье, которое WADA направило юристу в течение 21-дневного срока подачи апелляции, все имеющиеся научные данные и сведения, собранные и проверенные экспертами в области фармакологии, техническое задание, которое WADA предоставило специальному прокурору Эрику Коттье и протоколы всех заседаний исполкома WADA с 2019 года по настоящее время.

Также WADA должно будет сообщить о предполагаемых мерах по обеспечению честной конкуренции в месяцы, предшествующие Олимпиаде в Париже, и о своей работе по обеспечению прозрачности и координации между антидопинговыми агентствами отдельных стран в преддверии Олимпиады.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество была дисквалифицирована на четыре года Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио.