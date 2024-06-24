21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов получил нейтральный статус.

Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде | Источник: Чемпионат.com

«Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, который позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже! Обводи 27 июля в твоём календаре. Будет весело», — написал Сомов в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париж‑2024.

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