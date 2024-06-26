Фелпс заявил о потере доверия к WADA | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. WADA в апреле сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Позже глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024.

«Как спортсмены, мы больше не можем слепо доверять WADA, организации, которая продолжает доказывать, что она либо неспособна, либо не желает последовательно проводить в жизнь свою политику во всем мире», — цитирует Фелпса The Athletic.

В слушаниях конгресса США по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года», помимо Фелпса, 25 июня приняли участие четырехкратная олимпийская чемпионка Эллисон Шмитт, а также Тайгарт. Глава WADA Витольд Банька отказался участвовать в этих слушаниях.

«Мы усердно боролись, усердно тренировались, мы соблюдали каждый протокол. Мы уважали их силу и признали свое поражение. Но сейчас, узнав, что китайская эстафетная команда состояла из спортсменов, не отбывших дисквалификацию, я с сомнением оглядываюсь назад. Возможно, мы никогда не узнаем правду, и это может преследовать нас годами», — сказала Шмитт.