WADA разочаровано новостью о федеральном расследовании в США по делу китайских пловцов

ОТТАВА, 4 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано и обеспокоено публичными сообщениями о начале федерального расследования в США по делу китайских пловцов. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее агентство AP со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics) сообщило о начале федерального расследования в США. Исполнительному директору World Aquatics Бренту Новицки была вручена повестка в суд со стороны правительства США.

«WADA разочаровано, узнав, что Министерство юстиции США теперь расследует дело 23 пловцов. На данный момент WADA не получало никаких контактов или запросов от правоохранительных органов США. Публичные сообщения об этом расследовании подтверждают обеспокоенность, широко выраженную международным сообществом в связи с принятием “акта Родченкова”, в соответствии с которым США претендуют на осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции в отношении участников глобальной антидопинговой системы», — говорится в заявлении WADA.

«WADA тщательно рассмотрело дело китайских пловцов, проконсультировалось с научными и юридическими экспертами и в конечном итоге определило, что оно не в состоянии оспаривать сценарий заражения, так что апелляция не является обоснованной. Руководствуясь наукой и консультациями экспертов, мы придерживаемся этого добросовестного определения перед лицом неполных и вводящих в заблуждение новостных сообщений, на которых, по-видимому, основано это расследование», — добавили в пресс-службе WADA.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал эту новость прискорбной, а действия WADA — разрушительными для спорта, обвинив Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов.