19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский пловец Сомов принял приглашение выступить на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение выступить на ОИ-2024.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сомов 24 июня сообщил, что получил нейтральный статус и сможет выступить в Париже. Ранее он обновил рекорд России на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в США.

МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.

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