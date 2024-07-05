Российский пловец Сомов принял приглашение выступить на Олимпиаде

Сомов 24 июня сообщил, что получил нейтральный статус и сможет выступить в Париже. Ранее он обновил рекорд России на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в США.

МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.