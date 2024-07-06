Россиянин со сломанным позвоночником проплывет километр в водах Антарктиды | Источник: Спорт РИА Новости

«Мы запланировали уникальный проект по километровому заплыву у берегов Антарктиды в ледяной воде российского спортсмена-инвалида с полностью парализованными ногами Виталия Кочнева. Экспедиция предполагается на февраль-март 2025 года со стартом на судне из Ушуайи (Аргентина). Это станет мировым достижением, которое войдет в “Книгу рекордов России” с заявкой в “Книгу рекордов Гиннесса”, — сообщил РИА Новости главный редактор “Книги рекордов России” Свистунов.

Виталий Кочнев служил в армии, в спецназе. Но получил травму — перелом позвоночника — и первую группу инвалидности. С тех пор прошло много времени реабилитаций и восстановления, но он продолжил заниматься плаванием, и вот уже более 20 лет является участником различных соревнований и чемпионатов России и мира.

Кочнев плавает в открытой и ледяной воде и даже со сломанным позвоночником, плывя на одних руках, обгоняет сильнейших здоровых пловцов. Так в Чили в 2022 и в 2023 годах он выиграл несколько чемпионатов.

«Проект с Виталием может стать звонким и прорывным, особенно на фоне санкций против России, ведь он выступит под флагом и гимном своей страны, его рекорд будет посвящен грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 205-летию со дня открытия россиянами Антарктиды», — сказал Свистунов.

«Вода в феврале-марте в районе Антарктиды составляет минус 1,7 градуса. Среднестатистический человек в воде при температуре 0 градусов может продержаться 9 минут, после этого наступает смерть. А там вода будет холоднее. Понижение на каждые полградуса чувствуется. Я планирую проплыть километр за 20−25 минут», — сообщил Кочнев РИА Новости.

Страховать Виталия будет Андрей Агарков — пловец, четырежды вписанный в Книгу рекордов России и трижды в Книгу рекордов Европы. Он совершил самый длительный заплыв в ледяной воде Антарктиды — 25 минут 27 секунд. Агарков является создателем Центра закаливания и холодного плавания «АквАйспорт — Тюмень», при поддержке которого будет проводиться заплыв.

Из инвалидов такого ещё никто в мире не делал, сообщил Кочнев. «Да и для меня это личный рекорд: я при температуре ниже нуля ещё не плавал, но у меня, если можно сказать, уникальные способности — я могу терпеть ледяную воду», — отметил Виталий.