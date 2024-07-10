Американское антидопинговое агентство: WADA правит с помощью страха

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящее время ведет дела с помощью страха и запугивания, заявили в Американском антидопинговом агентстве (USADA), комментируя промежуточный отчет организации по делу 23 положительных тестов у китайских пловцов.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, несмотря на это китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. В мае конгресс США заподозрил Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнили эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта. Конгресс США в письме к WADA потребовал от организации предоставить все документы, касающиеся дела об антидопинговых нарушениях китайских пловцов, а глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA в сокрытии информации. Одиннадцать пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024. Во вторник стало известно, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил ошибок WADA в деле с китайскими пловцам.

«Отчет WADA, опубликованный Коттье, предоставляет спортсменам и миру некоторую дополнительную информацию, но, к сожалению, по-прежнему оставляет большинство критических вопросов без ответа. Сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания, как это совершенно ясно показывают их заявления. Пришло время для новой стратегии, учитывая, что авторитет WADA рушится на глазах у всего мира, а спортсмены заслуживают открытости, прозрачности и правды, а не еще большего уклонения и запугивания», — говорится в заявлении на сайте USADA.