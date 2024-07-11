«В России в целом такая система: выбирают путь запугивания». Сменивший гражданство русский пловец Илья Сибирцев

Источник: Соцсети

— О тебе высказалась твой бывший тренер Татьяна Манкевич: «Он не выступал за Россию с 2021 года, когда не прошел отбор на Олимпиаду в Токио. В 2019 году он уехал учиться в Америку и уже давно не входит в национальную команду, и в сборной России на него не рассчитывали». Почему так получилось, что ты, будучи чемпионом Европы среди юниоров, практически не выступал за взрослую российскую сборную?

— В 2018 году я выступал в Волгограде и получил приглашение от американского колледжа с полной стипендией. Само собой, такой шанс выпадает раз в жизни, я захотел поехать. Когда встал этот вопрос, то в тренерском штабе и федерации отреагировали очень резко. Передо мной поставили ультиматум: либо я отказываюсь от американского колледжа, остаюсь в России и готовлюсь к Олимпиаде, либо от меня открепляют тренера, снимают мне большую часть зарплаты, я спокойно улетаю в свои американские края и делаю все, что хочу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А почему вообще перед тобой поставили так вопрос, а не пытались удержать, как талантливого юниора?

— В России в целом такая система. Вместо того чтобы помочь спортсмену и извлечь максимум выгоды, они выбирают путь запугивания. Я знаю, что помимо меня в Америку пытались уехать много атлетов. Дарья Устинова (российская пловчиха, финалистка ОИ в Рио-де-Жанейро и призер чемпионата мира 2013 года — прим.), к примеру, на год или на полтора уезжала в США. Спортсмену говорят, что «у него есть здесь все», зарплата, сборы. А если он уедет, то федерация оставит без всякой помощи. Плюс Россия же пытается быть лучше, чем Америка, так что, я думаю, сыграла и политическая нотка.

Уже после того, как я сказал, что уеду в США, меня вызвали на разговор к Виктору Авдеенко (президент федерации плавания Волгоградской области — прим.) и много говорили мне, какой я неблагодарный спортсмен. А в 2019 году, когда я собрался на чемпионат мира среди юниоров, мой тренер просто не явилась со словами: «Я не вижу смысла ехать, мне твоя подготовка не нравится, и ты же все равно уезжаешь в США». А я на том ЧМ поставил юниорский рекорд на 800 м по России и взял серебро.

— Хотел ли ты сам продолжать выступать за Россию?

— Конечно, никто не хочет проходить этот дополнительный стресс из-за смены гражданства, тебе ведь приходится сжигать мосты и лишаться комфорта. Когда появились новости о том, что я получил спортивное гражданство Узбекистана, говорили: «Вот он предатель. Россия ничего не потеряла от его ухода. И без нас у него ничего достичь не получится».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241412&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Откуда вообще появилась возможность выступать за Узбекистан?