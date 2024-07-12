08:47 (мск), источник: Sport24

«В России условий для жизни, если не получилось в спорте, абсолютно не существует». Сменивший гражданство пловец

23-летний русский пловец Илья Сибирцев, который на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет представлять Узбекистан, дал интервью изданию «Новая газета Европа», включенному в России в реестр нежелательных организаций.

Источник: Соцсети

Ранее сообщалось, что Сибирцев переехал в США.

— Почему, как тебе кажется, у нас так плохо организован переход спортсменов из юниоров на взрослый уровень? Многие спортсмены ведь теряются на этом этапе?

— Да, у нас очень высокий уровень юниорского спорта, но многие ребята «сдуваются», когда становятся старше. Тренеры в России не знают, что делать дальше с молодыми, когда они достигают определенного возраста. У нас идет работа на результат, поэтому пока ты молодой, тебя выжимают по максимуму, до такой степени, что ты уже не можешь заниматься спортом.

Проблема в системе. Если ты вспомнишь 2021 год, спортсмены приехали на игры в Токио с топ-результатами, но на самой Олимпиаде только [Евгений] Рылов да [Климент] Колесников, которые, считай, индивидуально тренировались, хорошо себя показали.

У нас, я считаю, философия плавания такая, что главное — проплыть как можно быстрее и лучше на чемпионате России, чтобы больше заработать денег. А Олимпиада и чемпионат мира — уже как получится.

В Америке подход к спорту, пока ты молод, другой. Здесь спорт идет наравне с образованием, если не ниже его, тогда как у нас в России ты с малых лет воспитываешься с пониманием, что спорт высоких достижений — это главное. А спорт — это же такая штука, ты не знаешь, как и когда она закончится. И не знаешь, сможет ли у тебя получиться или нет. А жить как-то нужно.

В России условий для жизни, если у тебя не получилось в спорте, абсолютно не существует. И я не думаю, что в ближайшие годы они появятся.

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