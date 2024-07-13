«Россия осталась для меня позади. Все понимают, что будущее очень печально». Сменивший гражданство русский пловец

Источник: Соцсети

Во время интервью Сибирцев в числе прочего ответил критикам на обвинения в отсутствии патриотизма и желания выступать за Россию.

— Есть ли у тебя понимание, будет ли продолжаться отток молодых российских спортсменов за рубеж?

— Все понимают, что будущее очень печально. Ты сможешь соревноваться в России, но следующей ступени после национального чемпионата — международных стартов — больше у тебя не будет. Соответственно, после России тебе делать особо нечего, спортивный дух теряется. Ты понимаешь, что можешь соревноваться на определенном уровне, у тебя есть высокий потенциал, но тебе его не раскрыть. Кроме того, спорт дает возможность попутешествовать, познакомиться с людьми из других культур, повидать города и страны. А у тебя сейчас такой возможности нет.

— Но тебе было легче уезжать, учитывая то, что ты не жил в России с 2019 года.

— Да. Я не выступал за сборную уже несколько лет. То есть я ничем никому не обязан. Я думаю, независимость — самое главное для тех молодых спортсменов, кто пытается получить нейтральный статус или раздумывает о смене спортивного гражданства. Я не хочу сказать, что им нечего терять, но федерация на них не обращает внимания. А если в РФ ты никому ты не нужен, что тогда тебя держит?

— Критики тебе скажут, что патриотизм и желание выступать за Россию.

— Ну и пусть сидят дальше в России со своим патриотизмом. У меня своя жизнь, и я строю ее так, как я хочу. Зачем мне терять карьеру?