11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Обещание выполнено!» Министр спорта Франции искупалась в Сене

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила обещание искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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Её поддержал триатлет Алексис Ханкинкант, который будет знаменосцем сборной Франции на Паралимпиаде-2024.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено!

Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырёх лет», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что качество воды в Сене недостаточно хорошее. Согласно аналитическим отчётам, опубликованным 28 июня мэрией Парижа, река по-прежнему слишком загрязнена.

Результаты отчётов превышают стандарты, необходимые для проведения там олимпийских соревнований.

Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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