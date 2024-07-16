ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов

«Вслед за положительными выводами независимого прокурорского расследования действий ВАДА в этих случаях, это еще один отчет, в котором подробно описывается, как соблюдались правильные процедуры в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса.



ВАДА радо, что еще одно расследование не нашло никаких доказательств правонарушений со стороны международных антидопинговых органов в отношении этих случаев. Как всегда, мы внимательно изучим рекомендации Комитета относительно того, как можно еще больше ужесточить применимые правила, и мы рассмотрим их как часть текущего обновления Кодекса и международных стандартов», — сообщает представитель ВАДА на официальном сайте организации.