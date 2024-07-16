ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало отчет, опубликованный World Aquatics по допинговому делу 23 китайских пловцов.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало отчет, опубликованный World Aquatics по допинговому делу 23 китайских пловцов.
«Вслед за положительными выводами независимого прокурорского расследования действий ВАДА в этих случаях, это еще один отчет, в котором подробно описывается, как соблюдались правильные процедуры в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса.
ВАДА радо, что еще одно расследование не нашло никаких доказательств правонарушений со стороны международных антидопинговых органов в отношении этих случаев. Как всегда, мы внимательно изучим рекомендации Комитета относительно того, как можно еще больше ужесточить применимые правила, и мы рассмотрим их как часть текущего обновления Кодекса и международных стандартов», — сообщает представитель ВАДА на официальном сайте организации.
Напомним, 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.