«Что будет, то и будет». Юлия Ефимова — о жизни без спорта

«Я понимаю, что есть жизнь вне спорта. И я прекрасно себя буду там чувствовать, поэтому я спокойно отношусь даже к отмене Олимпиады или ещё к чему‑то. Что будет, то и будет. Мне кажется, что ни делается, всё к лучшему», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».