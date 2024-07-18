Закон — только для соперников! Почему США не подчиняются мировому антидопингу

Конфликт США и ВАДА: как устроена американская антидопинговая система, почему USADA почти не подчиняется ВАДА | Источник: Чемпионат.com

Последние 10 лет для российского спорта были далеко не самыми приятными. Сразу после успешной Олимпиады в Сочи на наш спорт была проведена мощная атака. Россию обвиняли в построении государственной допинговой системы, лишали флага, отстраняли от соревнований. Казалось, более крупного скандала в мире спорта быть уже не может.

Однако в 2024 году разгорелась настоящая война между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Антидопинговым агентством США (USADA). Стороны обмениваются колкостями, сливают компромат друг на друга, а весь остальной мир узнаёт немало интересных фактов.

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«90% американских атлетов не находтся под действием антидопингового кодекса ВАДА, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование», — заявил недавно глава ВАДА Витольд Банька.

О том, что в американском спорте не всё просто и прозрачно, было известно давно. Но такая большая степень его независимости от ВАДА и навязываемых всем остальным антидопинговых правил просто впечатляет.

Как же в США построили такую систему? Может быть, и России, учитывая её постоянные сложности с ВАДА, стоит пойти по примеру американцев?

Как выглядит антидопинговая система США?

Американская модель устройства спорта сильно отличается от привычной нам европейской. За океаном весь спорт является независимым от государства элементом, который управляется исключительно коммерческими организациями. Главная цель — развлечение болельщиков и получение прибыли. Именно поэтому любые американские лиги, будь то НБА или МЛС, представляют собой практически закрытые сообщества во всех смыслах этого слова. Зачастую в лигах даже состав команд из года в год не меняется.

Источник: TIM WARNER/GETTY IMAGES

В Европе и России же иная система. Спорт часто имеет государственное финансирование, а извлечение прибыли — на вторых ролях. Отчасти поэтому на нашем континенте более развита система международных соревнований различного уровня. А в профессиональных лигах обычно возможны перестановки и изменения, который сказываются и на прибыли.

Всё это сильно повлияло и на допинговую систему. В Европе и России антидопинговые агентства часто подконтрольны государству и осуществляют контроль всех спортсменов, участвующих в турнирах, от мала до велика. В США же всё иначе. USADA — независимое агентство, сотрудничающее с ВАДА. Правительство США как бы покупает у агентства услуги по проверке своих спортсменов, если это необходимо. При этом USADA следит далеко не за всеми атлетами в Америке. Ему не подконтролен студенческий спорт, а также все профессиональные лиги: МЛС, НХЛ, НБА, МЛБ и прочие. А большинство спортсменов в США как раз или выступают в профессиональных чемпионатах, или занимаются студенческим спортом. Для примера: из 555 членов сборной США на ОИ-2016 417 человек были представителями студенческого спорта. Так что Банька был прав, говоря о почти 90% неподконтрольных ВАДА атлетов.

Что особенного в американской системе?

Впрочем, всё это не значит, что в США бóльшая часть спортсменов вообще никак не тестируется на допинг. И в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), и в профессиональных лигах есть собственные антидопинговые правила. Правда, они не всегда соответствуют регламенту ВАДА.

Например, в договоре НХЛ и NHLPA о допинге говорится лишь на паре страниц, а в договоре НБА и NBAPA этому посвящено около 45 страниц. При этом в большей степени там написано не о допинге в привычном нам понимании, а о запрете приёма наркотических веществ. Такие антидопинговые правила никак нельзя сравнить с внушительным регламентом ВАДА, где только основная информация (без учёта девяти больших приложений) занимает 184 страницы.

Но при всём этом, как только спортсмены из профессиональных лиг или NCAA выезжают на международные турниры (чемпионаты мира, Олимпиады и другие), они сразу начинают подчиняться общим правилам ВАДА.

Из-за разницы в правилах нередко за одно и то же нарушение профессиональные лиги и международные организации наказывают провинившихся атлетов по-разному. Например, в 2019 году ИИХФ, согласно кодексу ВАДА, дисквалифицировала россиянина Евгения Кузнецова за кокаин в допинг-пробе на четыре года. В то же время НХЛ отстранила нашего хоккеиста всего на три матча! И в эти четыре года Кузнецов имел право играть в США, но не мог выступать на международных турнирах за сборную России.

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Несмотря на все эти удивительные нестыковки, ВАДА приходится мириться с причудами антидопинговой системы в США, ведь американские спортсмены играют ведущую роль на международной арене, а американские же компании поддерживают проведение крупнейших в мире турниров.

Само ВАДА тоже в накладе не оставалось. До последних скандалов американцы исправно платили в бюджет организации свой взнос, в последние годы составлявший более $ 3 млн, — самый большой среди всех стран мира.

Может ли Россия взять пример с США?

С учётом текущей ситуации в мире сразу возникает вопрос — а может ли Россия построить собственную антидопинговую систему, которая будет так же стабильна и независима от ВАДА, как и американская? Вроде бы и политическая ситуация, и угрозы в адрес турниров вроде Игр БРИКС или Игр дружбы, и отстранение россиян располагают к этому.

Задача вроде бы проста: нужно создать сильное антидопинговое агентство, независимое и неподотчётное государству. У такого органа должен быть свой кодекс, который учитывает в первую очередь российские правила, но не игнорирует и кодекс ВАДА — мировые турниры никто не отменял. Более того, такое антидопинговое агентство можно создать не в одиночку, а совместно со странами-союзницами, например, из БРИКС. Если всё получится, то можно выйти из-под монопольной власти ВАДА и проводить свои турниры.

Вот только тут тоже могут возникнуть и проблемы.

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Первая — противостояние с ВАДА. Эта организация даже с могучей USADA конфликт развязала, а уж молодое антидопинговое агентство, которое пойдёт против существующих правил, постарается задушить в зародыше.

Вторая — пока ВАДА существует и является главной мировой антидопинговой организацией, с её правилами придётся смириться, как минимум в её зоне ответственности — на Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных международных соревнованиях. А это сложно, и даже американские атлеты, привычные к такой двойственности, не всегда справляются. Неудивительно, что у них нередко возникают проблемы на международных турнирах.

Третья — недовольство других антидопинговых организаций. Сейчас многие в мире недовольны привилегированным положением USADA. Например, руководство Центральноевропейского антидопингового агентства (CEADO) написало открытое письмо руководству ВАДА, потребовав жёстче контролировать системы стран, где «профессиональные лиги и студенческий спорт не попадают под действие Всемирного антидопингового кодекса». Открыто Соединённые Штаты в обращении названы не были, но и так ясно, о ком идёт речь. Письмо подписало 31 национальное антидопинговое агентство Европы — более половины из существующих на континенте. Очевидно, что, если у нас будет создана «американская система», избежать негатива не получится.

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Ну и четвёртая — самая важная. Если создавать новую систему «для галочки» или в качестве тропинки в обход ВАДА, то ничего не получится. Новая система может возникнуть только в качестве дополнения к глобальному переделу спортивного мира. Например, если те же Игры БРИКС станут одним из основополагающих мировых турниров, то своё никому не подконтрольное антидопинговое хозяйство у стран-союзников будет вполне уместно.

Конечно, можно рискнуть и запустить процесс только в России, пока наши спортсмены всё равно нигде не соревнуются из-за санкций, но при этом нужно быть уверенными в собственной силе и самодостаточности. Многим американским спортсменам Олимпийские игры вообще не нужны, поскольку они становятся звёздами и хорошо зарабатывают во внутренних лигах и чемпионатах. В России пока, к сожалению, не так. Поэтому говорить о создании нашей новой независимой антидопинговой системы рано.