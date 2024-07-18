22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионка ОИ планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2016 года в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что планирует принять небольшую дозу антибиотиков для предотвращения диареи перед плаванием в Сене на Играх в Париже.

Чемпионка ОИ планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа Кастера в гидрокостюме искупалась в Сене в преддверии открытия Игр. Позднее в Сене искупались мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге. В акватории реки должны пройти этапы олимпийских турниров по триатлону (30−31 июля и 5 августа) и по плаванию на открытой воде (8 и 9 августа).

«К сожалению, сейчас речь идет только о качестве воды. За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения словно во время менструации. А еще мы всегда пьем колу после гонки, говорят, это убивает бактерии», — приводит слова ван Раувендал AD.

«Если я буду единственной, кто скажет: “там слишком грязно, я туда не пойду”, то и медали у меня не будет. Чего же хочется больше всего? Все-таки медаль, надеюсь, золотую», — добавила 30-летняя нидерландка.

Исследования проб воды из Сены показывали высокое содержание патогенных бактерий начиная с сентября 2023 года, в связи с чем были проведены мероприятия по ее очистке стоимостью 1,4 миллиарда евро. Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.

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