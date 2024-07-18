Чемпионка ОИ планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа Кастера в гидрокостюме искупалась в Сене в преддверии открытия Игр. Позднее в Сене искупались мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге. В акватории реки должны пройти этапы олимпийских турниров по триатлону (30−31 июля и 5 августа) и по плаванию на открытой воде (8 и 9 августа).

«К сожалению, сейчас речь идет только о качестве воды. За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения словно во время менструации. А еще мы всегда пьем колу после гонки, говорят, это убивает бактерии», — приводит слова ван Раувендал AD.

«Если я буду единственной, кто скажет: “там слишком грязно, я туда не пойду”, то и медали у меня не будет. Чего же хочется больше всего? Все-таки медаль, надеюсь, золотую», — добавила 30-летняя нидерландка.