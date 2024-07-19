14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирская пловчиха побила мировой рекорд на чемпионате по подводному спорту

Елизавета Купрессова завоевала вторую золотую медаль на дистанции 800 метров.

Новосибирская пловчиха побила мировой рекорд на чемпионате по подводному спорту | Источник: минспорта НСО

Вторую золотую медаль забрала Елизавета Купрессова на чемпионате мира по подводному спорту, установив новый мировой рекорд. Как сообщили в пресс-службе минспорта Новосибирской области, она опередила представительницу Китая на 9 секунд.

— Спортсменка одержала победу в заплыве на 800 метров в ластах. Кроме того, установила новый мировой рекорд на данной дистанции в группе юниорок. Наша девушка показала результат 6 минут 52,64 секунды, — пишут в пресс-службе.

Серебро досталось пловчихе из Китая, а бронзу забрала итальянка.

Ранее мы писали, что Елизавета Купрессова выиграла золото на дистанции 400 метров в дисциплине «плавание в ластах», обогнав китаянку и украинку.

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