Новосибирская пловчиха побила мировой рекорд на чемпионате по подводному спорту | Источник: минспорта НСО

Вторую золотую медаль забрала Елизавета Купрессова на чемпионате мира по подводному спорту, установив новый мировой рекорд. Как сообщили в пресс-службе минспорта Новосибирской области, она опередила представительницу Китая на 9 секунд.

— Спортсменка одержала победу в заплыве на 800 метров в ластах. Кроме того, установила новый мировой рекорд на данной дистанции в группе юниорок. Наша девушка показала результат 6 минут 52,64 секунды, — пишут в пресс-службе.

Серебро досталось пловчихе из Китая, а бронзу забрала итальянка.