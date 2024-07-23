Чикунова оценила условия проживания на финале Кубка России в Екатеринбурге

«Мне бассейн очень понравился, условия хорошие, очень приятно в нём и тренироваться. Стартовать тоже очень приятно. С нетерпением жду сегодняшнего полуфинала.



У команды Москвы были нарекания по проживанию? Наша команда (сборная Санкт‑Петербурга — Прим. “Чемпионата”) живёт в другом отеле, у нас условия получше», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».