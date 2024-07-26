Чикунова победила на дистанции 100 метров брассом на Кубке России

Ранее в Екатеринбурге Чикунова победила Ефимову и на дистанции 50 м брассом, где спортсменки заняли те же места.

Финал Кубка России по плаванию в Екатеринбурге завершится 28 июля. Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили РИА Новости, что спортсмены, которые в Финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.