17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чикунова победила на дистанции 100 метров брассом на Кубке России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла третье место в заплыве на дистанции 100 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге.

Чикунова победила на дистанции 100 метров брассом на Кубке России | Источник: Спорт РИА Новости

Ефимова показала результат 1 минута 7,28 секунды. Победительницей заплыва стала Евгения Чикунова (1.05,26). Второе место заняла Татьяна Белоногофф (1.06,94).

Ранее в Екатеринбурге Чикунова победила Ефимову и на дистанции 50 м брассом, где спортсменки заняли те же места.

Финал Кубка России по плаванию в Екатеринбурге завершится 28 июля. Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили РИА Новости, что спортсмены, которые в Финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.

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