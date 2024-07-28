Чикунова выиграла 200 метров брассом в финале Кубка России, показав лучший результат сезона в мире
Пловчиха Евгения Чикунова одержала очередную победу на Кубке России по плаванию.
Пловчиха Евгения Чикунова одержала очередную победу на Кубке России по плаванию.
На сей раз рекордсменке мира не нашлось равных на дистанции 200 метров брассом.
Чикунова преодолела дистанцию за 2.18,98 секунды. Это лучший результат сезона в мире.
Ранее на Кубке России Евгения Чикунова финишировала первой на дистанции 100 метров брассом и 50 метров.
Кубок России стартовал 23 июля и завершится 28 июля.