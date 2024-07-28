15:42 (мск), источник: Sport24

Чикунова выиграла 200 метров брассом в финале Кубка России, показав лучший результат сезона в мире

Пловчиха Евгения Чикунова одержала очередную победу на Кубке России по плаванию.

Источник: РИА "Новости"

На сей раз рекордсменке мира не нашлось равных на дистанции 200 метров брассом.

Чикунова преодолела дистанцию за 2.18,98 секунды. Это лучший результат сезона в мире.

Ранее на Кубке России Евгения Чикунова финишировала первой на дистанции 100 метров брассом и 50 метров.

Кубок России стартовал 23 июля и завершится 28 июля.

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