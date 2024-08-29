Бокий выиграл первое золото на Паралимпийских играх в Париже

В первый соревновательный день Паралимпиады Бокий выступил на стометровке баттерфляем в классе S13, на которой он является мировым рекордсменом. По итогам утренней сессии Бокий вышел в финал с лучшим временем, проплыв дистанцию за 54,93 сек. В вечернем решающем заплыве Игорь преодолел 100 м за 54,13 сек. и завоевал золото, опередив ставшего вторым француза Алекса Порталя на четверть секунды.



«Игорь показал отличный результат, лучший за последние три года, — отметил тренер спортсмена Геннадий Вишняков. — Мы уделили много внимания базовой, технической и психологической подготовке. Игорь — настоящий боец и очень опытный пловец, он смог реализовать предложенную тренером программу работы, поэтому сейчас находится в оптимальных спортивных кондициях».



Эта медаль высшей пробы стала для Бокого 17-й на Паралимпийских играх. Впервые белорус выступил на главном старте четырехлетия в 2012 году в Лондоне, где выиграл пять золотых наград. Также в активе нашего спортсмена шесть побед в Рио-2016 и пять викторий в Токио-2020. В пятницу Игорь вместе с товарищем по команде Евгением Коваленком примет участие в соревнованиях на дистанции 100 м на спине. Отборочные заплывы стартуют в полдень по минскому времени.