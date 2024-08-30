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Российский пловец выиграл вторую медаль на Паралимпиаде

Кирилл Пульвер выиграл бронзовую награду на 100 м вольным стилем. Накануне 21-летний россиянин был вторым на дистанции вдвое длиннее.

Источник: Reuters

Российский пловец Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем в категории S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

21-летний россиянин показал результат 1 минута 9,41 секунды.

Первое место занял украинец Александр Комаров (1.07,77). Вторым стал китаец Го Цзиньчэн (1.08,22).

Пульвер выиграл в Париже уже вторую медаль. Накануне он завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены завоевали в Париже уже четыре награды — две серебра и две бронзы.