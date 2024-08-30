Пловец Сотников стал серебряным призером Паралимпиады на 100-метровке на спине

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Париже завоевали семь медалей (три серебра, четыре бронзы). Игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.