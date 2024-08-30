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Пловец Сотников стал серебряным призером Паралимпиады на 100-метровке на спине

Золото выиграл белорус Игорь Бокий.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Сотников завоевал серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования проходят в Париже.

Золотую медаль завоевал белорус Игорь Бокий. Он стал 18-кратным паралимпийским чемпионом. Третье место занял француз Алекс Порталь.

Сотникову 20 лет. На Паралимпиаде в Токио он стал чемпионом в эстафете и бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Париже завоевали семь медалей (три серебра, четыре бронзы). Игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.