Пловец Сотников стал серебряным призером Паралимпиады на 100-метровке на спине

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Сотников завоевал серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования проходят в Париже.
Золотую медаль завоевал белорус Игорь Бокий. Он стал 18-кратным паралимпийским чемпионом. Третье место занял француз Алекс Порталь.
Сотникову 20 лет. На Паралимпиаде в Токио он стал чемпионом в эстафете и бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.
Российские спортсмены на Паралимпиаде в Париже завоевали семь медалей (три серебра, четыре бронзы). Игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.