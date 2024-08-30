Пловец Калина первым из российских спортсменов завоевал золото Паралимпиады в Париже

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпиады в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Париже.
Калина показал результат 1 минута 09,02 секунды. Второе место занял китаец Ян Гуанлун (1.09,83). Бронзовым призером стал колумбиец Карлос Серрано (1.10,55). Другой россиянин Даниил Смирнов финишировал четвертым (1.11,59).
Калина стал первым россиянином, который выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Российские спортсмены завоевали восемь медалей (одно золото, три серебра, четыре бронзы). Игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.