Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады

Первую золотую медаль для российской команды на Паралимпиаде в Париже завоевал пловец Андрей Калина, одержавший победу в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Серебряную медаль в пятницу выиграл пловец Владимир Сотников, который показал лучшее время на дистанции 100 метров на спине в категории S13 с нарушением зрения.
Также россияне взяли четыре бронзовые награды — в беге на 100 метров (Андрей Вдовин, класс T37, нарушение координации), а также в плавании на дистанции 100 метров брассом (Виктория Ищиулова, класс SB8, нарушение координации), на дистанции 400 метров вольным стилем (Дарья Лукьяненко, класс S11, нарушение зрения) и на дистанции 100 метров вольным стилем (Кирилл Пульвер, S5, поражение опорно-двигательного аппарата).
На счету сборной России стало девять медалей: одно золото, три серебра и пять бронзовых медалей. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.