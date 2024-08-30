Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады

Также россияне взяли четыре бронзовые награды — в беге на 100 метров (Андрей Вдовин, класс T37, нарушение координации), а также в плавании на дистанции 100 метров брассом (Виктория Ищиулова, класс SB8, нарушение координации), на дистанции 400 метров вольным стилем (Дарья Лукьяненко, класс S11, нарушение зрения) и на дистанции 100 метров вольным стилем (Кирилл Пульвер, S5, поражение опорно-двигательного аппарата).