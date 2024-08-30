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Российские спортсмены завоевали шесть медалей во второй день Паралимпиады

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали во второй соревновательный день на Паралимпийских играх в Париже.

Источник: Reuters

Первую золотую медаль для российской команды на Паралимпиаде в Париже завоевал пловец Андрей Калина, одержавший победу в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Серебряную медаль в пятницу выиграл пловец Владимир Сотников, который показал лучшее время на дистанции 100 метров на спине в категории S13 с нарушением зрения.

Также россияне взяли четыре бронзовые награды — в беге на 100 метров (Андрей Вдовин, класс T37, нарушение координации), а также в плавании на дистанции 100 метров брассом (Виктория Ищиулова, класс SB8, нарушение координации), на дистанции 400 метров вольным стилем (Дарья Лукьяненко, класс S11, нарушение зрения) и на дистанции 100 метров вольным стилем (Кирилл Пульвер, S5, поражение опорно-двигательного аппарата).

На счету сборной России стало девять медалей: одно золото, три серебра и пять бронзовых медалей. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.