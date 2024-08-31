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Умер победитель Олимпиады-1980 в составе сборной СССР пловец Робертас Жулпа

Ему было 64 года.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 31 августа. Победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.

На Олимпиаде он победил на дистанции 200 м брассом. В этой дисциплине уроженец Литвы также победил на чемпионате Европы (1981), завоевал серебряную медаль чемпионата мира (1982) и стал третьим на европейском первенстве (1983). На счету спортсмена победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м.