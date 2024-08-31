Умер победитель Олимпиады-1980 в составе сборной СССР пловец Робертас Жулпа

На Олимпиаде он победил на дистанции 200 м брассом. В этой дисциплине уроженец Литвы также победил на чемпионате Европы (1981), завоевал серебряную медаль чемпионата мира (1982) и стал третьим на европейском первенстве (1983). На счету спортсмена победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м.