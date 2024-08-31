Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде

В финале ее результат составил 2 минуты 5,10 секунды.
Второе место заняла британка Поппи Маскилл (2.07,16), третье — ее соотечественница Луиз Фиддес (2.07,91).
29-летняя Шабалина ранее в Париже завоевала бронзу на 100 м баттерфляем. Также она является трехкратной победительницей Паралимпиады в Токио в 2021 году, еще спортсменка завоевала одно серебро токийской Олимпиады.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 14 медалей — три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.