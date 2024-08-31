Даниленко завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде

Россиянин преодолел дистанцию за 57,54 секунды. Золото выиграл бразилец Габриэль Араухо (50,93). Третье место занял чилиец Альберто Абарза (58,12).
Для Даниленко это вторая награда на Играх в Париже. Ранее россиянин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине, которая стала первой для России на парижской Паралимпиаде.
На счету сборной России стало 16 медалей: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.