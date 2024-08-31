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Даниленко завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже в категории S2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Источник: Спорт РИА Новости

Россиянин преодолел дистанцию за 57,54 секунды. Золото выиграл бразилец Габриэль Араухо (50,93). Третье место занял чилиец Альберто Абарза (58,12).

Для Даниленко это вторая награда на Играх в Париже. Ранее россиянин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине, которая стала первой для России на парижской Паралимпиаде.

На счету сборной России стало 16 медалей: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.