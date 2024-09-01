Жданов выиграл золото Паралимпиады в заплыве на 150 метров комплексом

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов стал победителем Паралимпийских игр в Париже в заплыве на дистанции 150 метров комплексным плаванием.
Жданов показал результат 2 минуты 23,03 секунды. Второе место занял израильтянин Ами Дадаон (2.30,50). Третьим стал мексиканец Анхель Камачо Рамирес (2.37,29). Жданову принадлежит мировой рекорд на данной дистанции, который он установил на Паралимпиаде в Токио (2.21,17).
Спортсмены выступали в категории SM4, в которой участвуют спортсмены с различными нарушениями физического здоровья.
Жданову 26 лет, он стал четырехкратным паралимпийским чемпионом. На Паралимпиаде в Токио он выиграл три золотые и две бронзовые медали.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.