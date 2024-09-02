Гендиректор Федерации плавания США зарабатывал миллионы. Но сборная показала худший результат за этот век

Хотя ЧМ в Дохе скорее доказывал, что все не так здорово, как прежде. Только восемь золотых — всего на одну больше у финишировавшего вторым Китая. К тому же, на счастье американцев, своих лидеров поберегла Австралия и доверилась молодежи. Так или иначе реальное положение дел можно оценивать по итогам Олимпиады. И тут с какой стороны посмотреть. Да, США вновь взяли медальный зачет. Причем Америка первая, как ни посчитай, — и по золоту, и по общему количеству медалей, и по очковой системе, и даже отдельно по серебру и бронзе. Тотальное превосходство. С другой стороны, у Австралии всего на одну победу меньше. А сами американцы набирали за Игры меньше десяти золотых 36 лет назад — на Олимпиаде в Сеуле. Тогда последний раз они и уступали в общем медальном зачете, поскольку первое место забрали представители ГДР.