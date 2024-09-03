Белорус стал лучшим паралимпийцем в истории! Скоро и рекорд Фелпса побьёт

«Первый год его выгоняли с тренировок за поведение. Он был очень шустрым ребёнком, поэтому решили отдать в спорт, чтобы направить его энергию. Когда Игоря выгнали в очередной раз, папа даже спросил: “Может, вы не хотите, чтобы он к вам ходил?” Но Наталья Юрьевна потом объяснила, как она может быть против, если мальчик способный? Просто так получалось… Когда уже у Игоря появилось понимание, интерес, то всё пошло по-другому», — рассказала мама спортсмена.