«Россия у меня в сердце». Почему чемпионка из США сделала такое признание?

«Правда? Мы даже не понимали, о чём это всё. Мы просто начали изучать информацию про паралимпийский спорт, и мы поняли, как серьёзно и здорово всё это. Это было как снежный ком, она как будто бы взяла нас в этот путь. Потом мы только успевали следовать за ней», — продолжает Элизабет.