Щелканов с паралимпийским рекордом выиграл золото на стометровке на спине

Вечернюю программу соревнований в бассейне открывал финал на дистанции 100 м на спине в классе S9 (среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата). В утреннем предварительном заплыве в этой дисциплине лучший результат продемонстрировал 23-летний белорус Егор Щелканов. В финале наш спортсмен также стал сильнейшим, опередив конкурентов на целый корпус. Результат Егора составил 1 мин. 00,76 сек., что на четверть секунды быстрее предыдущего паралимпийского рекорда. Три года назад на Играх в Токио белорус был в этом виде серебряным призером, также в его активе есть три медали с чемпионатов Европы.