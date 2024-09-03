Бокий завоевал пятую золотую медаль Паралимпийских игр в Париже и побил мировой рекорд

Для самого титулованного пловца в истории Паралимпиад эта победа — пятая на нынешних Играх, ранее Бокий первенствовал на стометровках баттерфляем и на спине, на дистанции 400 метров вольным стилем, а также на полтиннике кролем. Всего в карьере Игоря 21 золотая паралимпийская медаль — по пять из Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024, а также шесть по итогам Рио-2016. Кроме того, в его активе одно серебро Игр и одна бронза.



На данный момент в активе нейтральных атлетов из Беларуси — шесть наград высшей пробы в столице Франции, ранее во вторник победу на дистанции 100 метров на спине в классе S9 одержал Егор Щелканов. Завтра на старт соревнований в бассейне выйдут Максим Вашкевич и Дмитрий Солей (S12, 100 м вольным стилем), а легкоатлет Владислав Гриб поборется за награды в метании булавы.