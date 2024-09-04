Умер отец хоккеистов Буре, олимпийский призер Владимир Буре

В 2000 и 2003 годах он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси». С 2010 по 2012 год был вице-президентом ЦСКА, в 2015—2017 годах работал тренером по физической подготовке сборной Белоруссии по хоккею.