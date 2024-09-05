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Павлова завоевала золото Паралимпийских игр в Париже с мировым рекордом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Париже, поставив новый мировой рекорд в плавании на сто метров брассом в классе SB7.

Источник: Спорт РИА Новости

Павлова проплыла дистанцию за 1 минуту 26,09 секунды. Она превзошла свое же достижение (1.26,86), установленное 8 июня.

Второе место заняла британка Айона Уиннифрит (+3,6 секунды), третьей стала канадка Тесс Рутлифф (+5,49).

Павлова завоевала 14-ю российскую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Также в активе соотечственников 17 серебряных и 18 бронзовых наград.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.