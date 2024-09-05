Британская пловчиха завоевала серебро Паралимпиады-2024 в 13 лет

Виннифрит стала второй в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом в классе SB7.
У Виннифрит, родившейся 10 апреля 2011 года, скелетная дисплазия, следствием которой являются короткие конечности.
Золото Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом завоевала 25-летняя российская пловчиха Мария Павлова. Павлова преодолела предложенную дистанцию за 1.26,09, тем самым установив новый мировой рекорд. Виннифрит показала на финише результат — 1.29,69. Тройку призёров замкнула канадка Тесс Раутлифф (1.31,58).
Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.