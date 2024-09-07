Лукьяненко принесла России 19-е золото Паралимпиады и установила рекорд

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россиянка Дарья Лукьяненко одержала победу на дистанции сто метров вольным стилем в классе S11 среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже.
Кроме того, она установила новый мировой рекорд, показав в финале результат 1 минута 4,88 секунды. До этого на Играх в Париже Лукьяненко завоевала два золота и две бронзы.
Всего на счету сборной России 63 медали: 19 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых.
Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. Международный паралимпийский комитет допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.