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Лукьяненко принесла России 19-е золото Паралимпиады и установила рекорд

Лукьяненко победила на стометровке вольным стилем на Паралимпиаде в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россиянка Дарья Лукьяненко одержала победу на дистанции сто метров вольным стилем в классе S11 среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже.

Кроме того, она установила новый мировой рекорд, показав в финале результат 1 минута 4,88 секунды. До этого на Играх в Париже Лукьяненко завоевала два золота и две бронзы.

Всего на счету сборной России 63 медали: 19 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. Международный паралимпийский комитет допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.