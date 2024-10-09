Российские пловцы возвращаются на мировую арену. Нейтральный статус теперь не только у Ефимовой

«Знаю, что ребята поедут выступать, смотреть, какое отношение к нашим спортсменам на международной арене в текущих реалиях, чтобы двигать этот занавес, который был опущен на нас. И надеюсь, что после их выступлений международная федерация не останется в стороне, будут в дальнейшем налажены все отношения, и мы сможем уже все вместе вернуться на международную арену, но с полноценными правами на выступление», — сказал Колесников.