World Aquatics изменила правила для россиян. Флаг не вернули, но послаблений довольно много

Главные изменения для нас связаны с тем, что в новом документе нет ни слова про запрет на эстафеты и другие коллективные дисциплины, а также об ограничениях в заявке на отдельные старты. Это очень хорошая новость в первую очередь для синхронного плавания, которое раньше имело возможность выставлять только солисток. Правда, пока что руководство нашей сборной синхронисток не объявило о возвращение на мировую арену, но, скорее всего, это вопрос времени. То же касается и прыгунов в воду, для которых теперь открыты синхронные прыжки. Наши пловцы получают возможность стартовать в эстафетах, где мы в прежние времена выступали достаточно успешно.