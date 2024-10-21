Коротышкин: Иностранцы даже не знают, почему российские пловцы не приезжают на соревнования

«Многие иностранные спортсмены даже не знают, почему российские пловцы не приезжают сейчас на соревнования. Даже когда в редких случаях наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, иностранцы спрашивали их: “А что случилось? Почему нет России на турнирах?” Они даже не информированы о проблемах российского спорта. В мире происходит много различных катаклизмов, и многие люди просто не фокусируются на неурядицах нашей страны», — цитирует Коротышкина Metaratings.ru.