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Американка побила рекорд мира на дистанции 200 м брассом на короткой воде

Дугласс установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на короткой воде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американка Кейт Дугласс установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в южнокорейском Инчхоне.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 14,16 секунды. Она превзошла достижение соотечественницы Ребекки Сони (2.14,57), которое было установлено в 2009 году. Второй стала австралийка Тара Киндер (2.19,21), третьей — представительница Южной Кореи Пак Си Ын (2.19,58).

Дугласс 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже. Также американка завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира.

Этап Кубка мира на короткой воде в Инчхоне завершится 26 октября.