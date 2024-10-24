Американка побила рекорд мира на дистанции 200 м брассом на короткой воде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американка Кейт Дугласс установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в южнокорейском Инчхоне.
Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 14,16 секунды. Она превзошла достижение соотечественницы Ребекки Сони (2.14,57), которое было установлено в 2009 году. Второй стала австралийка Тара Киндер (2.19,21), третьей — представительница Южной Кореи Пак Си Ын (2.19,58).
Дугласс 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже. Также американка завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира.
Этап Кубка мира на короткой воде в Инчхоне завершится 26 октября.