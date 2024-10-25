Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года

«Этапы Кубка мира — это время простартовок, когда спортсмены только начинают свой спортивный сезон. За счёт этих этапов ребята подходят к чемпионату мира. То, что он третий, не имеет никакого значения, главное, что он там, что это старт из 50 секунд, и важнее, какая будет динамика от старта к старту. А то, что начали выступать на международных соревнованиях, это маленькая, но победа», — пояснил призёр Олимпиады.