Пловец Гончаров получил нейтральный статус от World Aquatics

Гончаров получил нейтральный статус 28 октября. Пловцу 21 год. Он является победителем Всероссийских соревнований «Резерв России» (2021) на дистанции 50 метров на спине.
Ранее нейтральный статус получили россияне Юлия Ефимова, Анна Егорова, Ника Годун, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Евгений Сомов. Иван Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года, но в апреле этого года попросил его аннулировать.
В сентябре 2023 года World Aquatics допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах. 8 октября портал SwimSwam опубликовал документ, который якобы составлен World Aquatics и содержит в себе обновленные правила допуска нейтральных спортсменов до международных соревнований. По сравнению с предыдущим документом о допуске, в нем отсутствовал запрет на участие россиян в командных видах.