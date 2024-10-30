Пловец Гончаров получил нейтральный статус от World Aquatics

В сентябре 2023 года World Aquatics допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах. 8 октября портал SwimSwam опубликовал документ, который якобы составлен World Aquatics и содержит в себе обновленные правила допуска нейтральных спортсменов до международных соревнований. По сравнению с предыдущим документом о допуске, в нем отсутствовал запрет на участие россиян в командных видах.